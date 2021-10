Marco Costa está novamente apaixonado depois do fim do casamento com Vanessa Martins . O empresário surpreendeu os fãs nas redes sociais ao colocar uma fotografia especial, assumindo que está agora a viver uma fase pessoal feliz.

“Foi sem querer que te quis! Quando a brincadeira vira para algo sério, é porque tinha de ser e só podemos agradecer!“, começou por escrever o pasteleiro na descrição da imagem que pode ver abaixo.

“Feliz e no caminho é como eu me sinto contigo!“, acrescentou Marco Costa, que partilhou uma fotografia de mãos dadas com a nova namorada.

Instagram

Recorde-se que também Vanessa Martins vive um novo relacionamento. A influencer assumiu este ano o namoro com Miguel Ângelo, ex-concorrente do reality show 'Like Me'.

>> DIVORCIADA DE MARCO COSTA, VANESSA MARTINS DEFENDE: “NÃO TEMOS DE FICAR JUNTOS SÓ PORQUE NOS AMAMOS”