Madalena Abecasis partilhou uma imagem da filha Júlia, de três anos, já com o seu disfarce pronto para o Halloween que se celebra este domingo, dia 31 de outubro. Na legenda, a influencer colocou uma pergunta da filha que gerou muita discussão nos comentários.

Madalena mostrou-se incrédula de como uma simples fotografia com uma pergunta inocente da filha - "Pai, eu quando for crescida vou ser um menino?"- se desenrolou numa polémica nas redes sociais e decidiu reagir.

"O mundo é um lugar estranho. Como uma frase tão inocente e engraçada como 'pai, eu quando for crescida vou ser um menino?', dita por uma criança de três anos, pode causar tanta celeuma. Como os adultos tentam ler nas entrelinhas logo em pânico, como esmiúçam o que pode ou não estar implícito no que é dito pela criança, o que questionam ou 'dá que pensar' uma coisa que é só inocente. De uma menina que tem um irmão, que brinca com o irmão 24/24, que fica intrigada com a facilidade com que o irmão faz xixi em pé. É tão simples como isto", abordando os comentários de seguidores que especulavam que a menina tinha dúvidas quanto ao seu género.

Instagram

"Uma pergunta inocente de uma menina que gosta de ser menina, mas que pensou que talvez os adultos se transformassem em meninos. A pergunta foi feita ao pai. Da mesma forma como perguntou isso, também já disse que quando crescesse gostava de ser uma adulta, ou gostava de ser a mãe, ou um fantasma. E também pergunta se saltar é vida. E se correr é vida. E se rir é vida. E sim, é tudo vida. E sim, é normal que questione e esteja atenta e curiosa. E melhor do que tudo isso, é o sentido de humor que põe em tudo", disse Madalena cujo texto recebeu atenção de vários rostos como Jessica Athayde, Inês Folque e Joana Santos.

"Não é preciso chamar logo um psicólogo porque a menina um dia pensou que se calhar era fixe fazer xixi de pé. Muita calma nessa hora, minha gente. E sim, miss Júlia é uma menina e penso que assim continuará a ser", completou a influencer que é ainda mãe de Francisca, José e João Diogo.