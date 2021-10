Reprodução Instagram, DR

Tom Hanks deixou o dia de um casal ainda mais feliz depois de invadir o seu casamento, que estava a ser realizado numa praia em Santa Mónica, na Califórnia. O momento foi revelado nas redes sociais de Diciembre Farries e Tashia Farries.

O casal, que se casou na passada sexta-feira, 22 de outubro, estava rodeado pela família e amigos próximos quando o ator de 65 anos apareceu. No vídeo abaixo pode-se ouvir os convidados a afirmar: "É o Woody!", referindo-se à personagem do ator na saga "Toy Story" da Pixar. "Estávamos tão no nosso próprio momento que para ele ir lá foi chocante e demorou um segundo para percebermos. Foi a cereja no topo do nosso grande dia", disse Diciembre em entrevista ao Today.

Também em entrevista à Fox LA, o casal contou mais pormenores do momento surpreendente. "Ele [Tom Hanks] disse: "‘Eu estava a ver a cerimónia ali de trás e foi uma das cerimónias mais lindas que já vi’. Ele disse algumas palavras de carinho e disse para mantermos ‘o amor vivo’”, recordou Tashia.

“O nosso casamento já era um sonho para mim. Estava finalmente a casar-me com ela, era o nosso dia. Todos os que amamos estavam por perto e depois… O Tom Hanks chega! Entre todos os dias possíveis, entre todas as pessoas que existem, era ele ali naquela praia, aquele dia foi perfeito”, afirmou. E acrescentou: “Somos duas mulheres, sei que é 2021, mas é algo que ainda não é aceite em todos os lugares. E ele quis saber disso”.

Diciembre também ficou bastante emocionada com um comentário de Tom Hanks ao ver uma das cadeiras da cerimónia com uma fotografia do seu irmão, que morreu em 2017. O ator ficou surpreso ao saber que fazia aniversário no mesmo aniversário do irmão falecido. “O meu irmão não esteve presente no casamento, mas a ida do Tom Hanks foi uma forma dele se mostrar presente”, disse.