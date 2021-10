Instagram

Rui Unas e a mulher, Hanna Ibarra, estão de parabéns. O casal celebra 18 anos de casamento. Uma data que o humorista fez questão de assinalar nas redes sociais com um vídeo inédito do momento em que conheceu a companheira.

"Quantos de vocês têm registado o momento em que falaram pela primeira vez com a mulher com quem estão casados há 18 anos? Aqui, no Panamá em 2001", pode ler-se na legenda do vídeo em que ambos se entrevistam. Na altura, Rui Unas era repórter do programa Curto Circuito, da SIC Radical, e Hanna trabalhava num programa semelhante.

Recorde-se que da união do casal nasceram André, atualmente com 14 anos, e Rafael, com oito.