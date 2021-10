"Agora que vem o frio é que foram cortar o pêlo ao pobre cão. Muito bem! Bravo". Foi este o comentário que uma seguidora de Manuel Luís Goucha fez na sua nova publicação no Instagram e que mereceu resposta do apresentador.

No vídeo acima pode-se ver um dos cães do apresentador a brinca na relva, com o novo visual. "O Monty foi ao baeta!", escreveu na legenda. "Olha ofereceram-me este cão novo. É um dálmata anão”, ouve-se Manuel Luís Goucha a dizer.

No entanto, a internauta não terá gostado da atitude e fez questão de criticar, como mencionado acima. "Faça queixa ao PAN [Pessoas-Animais-Natureza]", respondeu o apresentador.