Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes e o músico JêPê já não escondem a paixão. Dias depois de ter assumido publicamente o namoro, a artista decidiu brindar os fãs com um novo registo fotográfico ao lado do companheiro.

Na imagem, o casal surge abraçado, num momento de grande cumplicidade. Momento, esse, que também o namorado da artista fez questão de partilhar nas redes sociais, acrescentando um emoji em forma de coração.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que os rumores de romance surgiram quando Carolina Deslandes partilhou várias fotografias com JêPê durante uma viagem ao Porto. A confirmação do romance viria dias depois com uma declaração deixada pela artista ao namorado na sua página de Instagram.

“Fazes-me acreditar que sou bonita, acabada de acordar e despenteada. Dizes que só agora é que começou a vida e eu achar que já não tinha tempo pra nada. Somos melhores amigos, e somos namorados, dedos entrelaçados e cruzamos escovas de dentes. Fazes-me acreditar que sou bonita, eu sou mais bonita desde que apareceste. E eu que deixei de escrever canções tristes?, escreveu a cantora na legenda de um vídeo onde canta uma canção.