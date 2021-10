Instagram

Esta quarta-feira, 27 de outubro, é de celebração para Catarina Furtado. João Maria, o filho mais novo da apresentadora, completa 14 anos. Uma data que a apresentadora fez questão de assinalar nas redes sociais com um registo fotográfico do adolescente e uma mensagem especial.

"Esta fotografia representa AMOR e SONHO. O meu Girassol faz hoje 14 anos", começou por escrever.



"A minha vida tem sido uma coleção de momentos essencialmente felizes mas sei que os dois dias onde senti de forma mais avassaladora essa felicidade foram os dias em que dei à luz os meus filhos. O João é um miúdo maravilhoso. Reconheço nele a ânsia de agarrar a vida como eu sempre tive. Destemido até", completou.



Reprodução Instagram, DR

"Desejo tanto que o seu limite seja a linha do horizonte. Estarei cá para he dar a mão ou para a soltar, se for essa a sua vontade, mas sem NUNCA o perder de vista. Parabéns meu malandro! A mãe, o pai João Reis e os três manos amam-te muito", rematou.

Recorde-se que João Maria, assim como Beatriz, é fruto do casamento da apresentadora com João Reis. O ator é também pai de Francisco, fruto da relação terminada com Joana Seixas, e Maria, também fruto de um anterior relacionamento.