Carlos Cruz decidiu brindar com os seus seguidores nas redes sociais um momento em família. O antigo apresentador partilhou uma montagem de vários registos fotográficos em que surge acompanhado pela filha mais nova, Mariana, de 19 anos.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a jovem é fruto do casamento de Carlos Cruz com Raquel Rocheta, que chegou ao fim em 2011. O antigo comunicador é também pai de Marta Cruz, fruto do primeiro casamento com Marluce Reveredo Silva.

Paulo Fernandes