Matthew Stockman

O meio artístico de Hollywood está em choque depois de Alec Baldwin ter matado acidentalmente, na passada quinta-feira, 21 de outubro, a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as rodagens do filme Rust. De acordo com a imprensa internacional, o incidente terá sido causado pela utilização de uma arma de fogo de adereço que não devia estar carregada.

Entretanto, o caso ganhou mediatismo mundial e a mulher do ator, Hilaria Baldwin, recorreu às redes sociais para destacar o seu apoio ao marido.

"O meu coração está com a Halyna, o seu marido, filho, família e todos os que a amam. E com o meu Alec", começou por escrever.

>> APÓS ACIDENTE, ALEC BALDWIN E VIÚVO DA DIRETORA DE FOTOGRAFIA TROCAM ABRAÇO SENTIDO

"Diz-se 'não há palavras' porque é impossível expressar o choque e a angústia por um acidente tão trágico. Desgosto. Perda. Apoio", completou.

Recorde-se que o realizador da película, Joel Souza, também foi atingido pelo disparo, e já teve alta.

Segundo as últimas notícias divulgadas pela imprensa internacional, Alec Baldwin não vai ser acusado de homicídio.