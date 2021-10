Reprodução Instagram, DR

Depois dos rumores de um possível término da relação, Margarida Corceiro e João Félix mostram-se felizes lado a lado. A atriz viajou até Madrid para celebrar o seu 19.º aniversário ao lado do futebolista e fez questão de partilhar o momento com os seus seguidores nas redes sociais.

Margarida Corceiro soprou as velas à meia-noite desta terça-feira, 26 de outubro, rodeada pelo namorado e um grupo de amigas, mostrando-se radiante ao celebrar mais um aniversário.

Recorde-se que a relação da atriz e do jogador do Atlético de Madrid tem sido marcada por várias polémicas. Recentemente, o facto da atriz ter eliminado grande parte das fotografias com João Félix no Instagram levantou rumores de uma possível separação.

