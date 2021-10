1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, Mel Jordão voltou a partilhar fotografias da filha, a pequena Penélope, fruto do relacionamento com o cantor Diogo Piçarra.

"Estavam com saudades da Miss Penélope? Look do dia escolhido pelo pai babão", escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com as novas imagens da filha de um ano de Mel Jordão e Diogo Piçarra e deixaram vários comentários. "Estão tão grande", "Que miúda mais gira", "Meu Deus, perfeita", pode ler-se.