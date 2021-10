Instagram

Esta quarta-feira, 20 de outubro, Cristiano Ronaldo marcou o terceiro golo, garantindo a vitória do Manchester United, frente à italiana Atalanta, num jogo referente à Liga dos Campeões. Como tal, Katia Aveiro decidiu assinalar o feito nas redes sociais com uma fotografia do irmão e um pequeno texto.

"Bendita a mãe que te pariu e que também é a minha", começou por escrever na legenda da publicação. "Obrigada, meu velhinho, pelas alegrias que nos dás. Predestinado, abençoado, lutador, guerreiro, capaz, vencedor, persistente… Já disse lutador, vencedor, abençoado e merecedor de tudo. Boa noite. Era só isso“, acrescentou.

Katia deixou ainda um recado aos 'haters': "Aos que não gostam (leitinho com açúcar e cama). Obrigada", disse.

Dolores Aveiro também não deixou passar em branco o golo da vitória do filho. “Obrigada, meu filho, pelas alegrias que nos dás. E pensar que falta pouco para fazeres 37. É, meu filho. Nossa raça é rara. Obrigada, obrigada, obrigada“, disse.