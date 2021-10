Depois de várias homenagens prestadas ao longo desta quinta-feira, 21 de outubro, Bárbara Bandeira voltou a lembrar Sara Carreira no dia em que esta completaria 22 anos. A jovem cantora dedicou uma sentida mensagem à amiga e partilhou ainda com os seus seguidores nas redes sociais várias imagens de ambas.

"A última vez que te vi, cantei-te os parabéns. Estavas linda, mais linda que nunca. Não tinhas tido tempo de comemorar os teus anos então, com um bolo pequenino, no teu restaurante preferido, fizemos a festa. Mas tu sempre foste assim, dada a coisas simples e mesmo o pouco era suficiente", começou por escrever.

"Hoje [21 de outubro] escrevo-te na esperança de que leias isto algures, ainda me custa falar sobre ti e sinto que não há palavras que consigam descrever a dor que existe na saudade que me deixaste. Gostava de te ter dito mais vezes que te adoro, gostava de ter a certeza que sabes o quanto sempre te admirei, o quanto me ensinaste", continuou.

"Hoje é mais um dia, de todos os dias que são teus, para sempre. Fiz-te este vídeo há uns anos, sei que o adoravas.

Onde quer que estejas, olha por mim, olha por nós, que eu deste lado celebrarei sempre a sorte que tive em te ter na minha vida. Adoro-te Sarrá. Pour toujours", rematou.

Recorde-se que Sara Carreira perdeu a vida num trágico acidente de viação em dezembro de 2020, na A1. Ivo Lucas, namorado da jovem cantora, também seguia no automóvel, tendo sofrido diversos ferimentos.