Depois de ter falado sobre o uso abusivo dos filtros nas redes sociais e de ter apelado à divulgação do "natural" e do "normal", Vanessa Martins surpreendeu os seus seguidores ao surgir esta quinta-feira com filtros nos stories da sua página de Instagram.

"Esta não sou eu como podem ver. Esta sou eu com um filtro, mas é que eu estou com cara de quem está doente", começou por dizer a influencer.

Vanessa Martins explicou que começou a ficar "extremamente mal disposta" após comer algo em Madrid. "Nem fiz stories durante o dia porque andava-me a arrastar. Estive a trabalhar e a arrastar-me desde terça-feira", disse.

Já em Portugal, a influencer confessou que se sente bastante melhor: "Estou a canjinha, maçã assada, torradinha, chá. Já perdi um quilo (...) Já me sinto bastante melhor e agora é descansar o corpo".

Veja abaixo o início do vídeo: