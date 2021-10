Reprodução Instagram, DR

Depois do final do casamento com Marco Costa, Vanessa Martins está novamente apaixonada. A influencer assumiu este ano o namoro com Miguel Ângelo, ex-concorrente do reality show 'Like Me'. O casal tem prezado pela discrição, mas esta esta quarta-feira, 20 de outubro, o jovem decidiu surpreender a namorada com uma rara uma declaração de amor nas redes sociais.

"Amo-te", pode ler-se no comentário deixado por Miguel Ângelo numa fotografia de Vanessa Martins, em Madrid.

Reproduçºão Instagram, DR

Recorde-se que os primeiros rumores de romance começaram a surgir em abril quando ambos partilharam várias fotografias durante umas férias na neve, na Eslovénia. A confirmação do namoro chegou em agosto através de um publicação de Vanessa Martins nas redes sociais.

