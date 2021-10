Reprodução Instagram, DR

Foi no início de setembro que Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum. Recentemente, o casal esteve no programa Casa Feliz, da SIC, e revelou que o menino sofre uma doença rara. O pequeno Artur Maria passou as primeiras semanas de vida no hospital e foi diagnosticado com hiperecplexia. "É uma doença com uma mutação cromossómica rara. Há dois casos no norte do país e a nível mundial há 150", contou o casal que se conheceu no programa Casados à Primeira Vista, explicando que o menino é sensível ao som e ao toque.

Entretanto, esta quinta-feira, 21 de outubro, Tatiana decidiu brindar os seus seguidores com um vídeo enternecedor do menino, que completa dois meses de vida no início de novembro.

Recorde-se que Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes formaram um dos casais mais queridos da segunda temporada do programa Casados à Primeira Vista. Os dois chegaram a separar-se após o fim do formato, mas acabaram por dar uma nova oportunidade ao amor, tendo trocado novamente alianças em outubro de 2020.

De salientar ainda que o ex-participante do programa da SIC é também pai do pequeno Afonso, fruto de uma anterior relação.

