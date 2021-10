Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 8 de outubro que João Baião celebrou 58 anos. A festa de aniversário contou com vários rostos conhecidos, entre os quais Rita Ferro Rodrigues, que fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais várias imagens da celebração.

Esta quarta-feira, 20 de outubro, a apresentadora publicou vários registos fotográficos ao lado do aniversariante e de nomes como Raquel Tavares, Catarina Furtado e João Paulo Sousa, aproveitando para deixar uma mensagem especial.

"Gosto muito destas fotografias da festa de aniversário do João Baião, que nos envolveu numa bolha de amor e alegria como só ele sabe fazer, devolvendo -nos a esperança em dias melhores, com abraços e beijos, celebrando os amigos - que são a única coisa importante que levamos desta vida", começou por escrever.

"Na última fotografia, eu escangalhada a chorar, comovida com a comoção do João (do tão merecido banho de ternura que levou e nós com ele, a receber a rebentação da onda de afetos, todos meio aparvalhados com o que estávamos a viver)", continuou, referindo-se a uma imagem em que surge visivelmente emocionada.



"Que noite mágica. Que venham muitas assim. Obrigada João, Carlinhos, Valter e toda a equipa que preparou esta surpresa fabulosa, ao nosso Baião", completou.