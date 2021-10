Helena Coelho/Instagram

Helena Coelho partilhou esta quinta-feira, na sua página de Instagram, um vídeo com imagens enternecedoras do seu companheiro com a filha de ambos.

"No início do nosso namoro ele disse que só queria ser pai aos 40. Vejam como ele está aos 33", pode ouvir-se no vídeo. Na legenda, a modelo e apresentadora escreveu o seguinte: "A vida troca-nos as voltas, mostra-nos que nem sempre as nossas vontades e decisões são estanques… e que é muito melhor o que está reservado para nós do que o que temos planeado".

O vídeo do "Paizão" está a 'derreter' os fãs, que deixaram os seguintes comentários: "Que pai tão babado" e "Meu coração não aguenta". Também Mafalda Sampaio comentou a publicação: "Não aguento ver pais com as suas meninas, é fofo de mais".

Recorde-se de que Helena Coelho foi mãe da pequena Íris em abril deste ano. A bebé é fruto do relacionamento da modelo e apresentadora com o personal trainer Paulo Teixeira.