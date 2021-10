Bárbara Bandeira voltou a prestar uma homenagem a Sara Carreira, que faleceu num trágico acidente de viação no dia 5 de dezembro de 2020. Esta quinta-feira, 21 de outubro, a cantora assinalou uma data muito especial: o aniversário de Sara.

Se fosse viva, a filha de Tony Carreira faria 22 anos. Nas redes sociais, Bárbara publicou uma série de vídeos de momentos que passou com a amiga e partilhou ainda uma fotografia de um ramo de flores com a seguinte legenda: "Estás em todas as flores do mundo", lê-se.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a jovem artista foi umas das primeiras pessoas a chegar ao Hospital de Santarém, onde Sara Carreira deu entrada já sem vida, no dia da tragédia.