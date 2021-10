Tiago Caramujo

Esta quarta-feira, 20 de outubros um dia muito especial para Tatiana Oliveira. É que o marido, Bruno Magalhães, completa 37 anos.

A antiga participante de ‘Casados à Primeira Vista’ assinalou a data nas redes sociais: "Muitos parabéns marido! Que continues com esse sorriso papá", escreveu na legenda da fotografia abaixo.

Recorde-se que Tatiana Oliveira e Bruno Magalhães, que se conheceram no programa da SIC, deram as boas vindas ao filho, o pequeno Artur Maria, no passado dia 3 de setembro.

Reprodução Instagram, DR