Reprodução Instagram, DR

“Para diminuir as deceções, devo diminuir as minhas expectativas. Para sarar as minhas feridas, fico em silêncio, no silêncio encontro-me e a calma e tranquilidade de um coração limpo cheio de amor aconchega-me. Tudo passa", escreveu na legenda de um registo fotográfico", foi esta a reflexão que Romana deixou nas redes sociais esta quarta-feira, 20 de outubro.

Um desabafo que não passou despercebido à filha mais velha da artista, Isís, de 17 anos, que deixou a seguinte dedicatória:

“Mãe, bem te tenho acompanhado nesta situação e orgulho me de como tens capacidade de amar quem te tem feito tanto mal. Já te vi chorar muito e mesmo assim sorris e voltas a perdoar. Mãe, eu amo-te muito e sei o ser humano maravilhoso que és”, começou por escrever.

“Sim, tudo passa… E a verdade um dia se saberá na sua totalidade e sairás por cima apesar de não precisares disso para nada. Ontem, inclusive ouvi alguém a insultar-te e a ameaçar-te numa chamada telefónica, alguém que julgam ser um ser inocente. Somos cinco na nossa casa feliz e assim continuaremos”, continuou.

Comovida com as palavras da filha, Romana aproveitou para se declarar. "Obrigada pelas tuas palavras, tudo irá passar, eu amo-te tanto", pode ler-se.

Recorde-se que Isís é fruto do anterior relacionamento da cantora com Pedro Zarcos. Romana é também mãe dois meninos, Ian e Aaaron, nascidos da atual relação com Santiago Romero.

Reprodução Instagram, DR