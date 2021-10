Para assinalar o Dia Mundial da Menopausa, Liliana Campos partilhou na sua página de Instagram imagens suas a fazerem-se acompanhar de um longo texto onde dá o seu testemunho.

A apresentadora do programa do Passadeira Vermelha recebeu vários elogios, mas também recebeu duras críticas que a levaram a reagir esta quarta-feira.

"Agora para as seguidoras mais 'curiosas': como é óbvio não fui para a produção destas, com pêlos nas pernas. E sim, tenho muito má circulação de sangue, mas o que veem não são varizes. As minhas são internas. O que veem são muitas sombras e fotografias que não foram trabalhadas, ou seja, não têm Photoshop“, escreveu num story e acrescentou: "Infelizmente a minha pele nem na cara, nem no corpo, é assim tão perfeita, mas Graças a Deus também não é como a descreveram".

Liliana Campos assumiu que "isto não é de todo o mais importante", mas justificou-se: "Também não é simpático ler o que li".

Apesar de tudo, a apresentadora agradeceu a atenção dada à sua publicação: "Fico muito feliz por sentir que estou a conseguir passar a mensagem e a desmistificar só mais uma fase da mulher que é a menopausa".

Recorde-se de que Liliana Campos foi a convidada do doutor Almeida Nunes para o programa da SIC Mulher desta segunda-feira, Médico da Casa, onde revelou que entrou em pré-menopausa aos 43/44 anos.