Reprodução Instagram, DR

Daniel Malheiro, ex-participante de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor’, da SIC, foi pai pela primeira vez. Alana nasceu esta quarta-feira, 19 de outubro, às 21h14, de acordo com o que Monique Melo, mulher de Daniel, escreveu nas redes sociais.

O antigo pretendente da agricultora Catarina Manique assinalou o nascimento da filha nas redes sociais. "Finalmente a chegada da nossa mais que tudo Alana Malheiro, graças a Deus que tudo correu bem. A mãe foi muito forte e eu também que até quase desmaiei", começou por escrever.

"O mais difícil já foi, agora só nos resta trata la da melhor maneira possível do mundo e dar lhe todo o nosso amor. Nunca te há-de faltar nada minha vida. Amo-vos muito e sou o homem mais feliz do mundo!", acrescentou, agradecendo por todas as mensagens de preocupação com a bebé.

Também Monique escreveu um bonito texto no Instagram: “Dia 19 de outubro de 2021 às 21h14, pesando 3.772 e medindo 51cm, chegou a Alana no nosso mundo. Trazendo muito amor, alegria e felicidade pra a nossa família. Seja bem-vinda minha pequena. Agradeço a todas as mensagens, ligações, sinais de fumaça de todas as pessoas que se fizeram presente neste momento tão especial”, lê-se.