Tiago Teotónio Pereira tem-se mostrado um pai 'babado'. O ator tem partilhado com os seguidores vários momentos ao lado da filha, a pequena Camila, fruto da relação com Rita Patrocínio.

O ator de 32 anos publicou um vídeo nas redes sociais onde surge com a bebé ao colo e ambos interpretam o tema ‘Falésia do Amor’, dos Santamaria. É claro, com um filtro do TikTok. "Dueto", escreveu na legenda da publicação.

"Vou tirar-te a guarda", disse Carolina Patrocínio, tia da bebé. "Muito bom", "Já ganhou" e "Já nem me lembrava dessa música" foram alguns dos comentários dos internautas.