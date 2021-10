Sara Matos/Instagram

Sara Matos voltou esta terça-feira aos treinos e não podia estar mais feliz. Um mês depois de ter sido mãe, a atriz publicou um story na sua página de Instagram, onde exibe uma barriga lisa.

"Estou de volta à minha vida normal. Primeiro treino pós-parto. Desejem-me sorte porque é com a Tatiana", revelou.

Recorde-se de que Sara Matos foi mãe pela primeira vez no dia 15 de setembro do pequeno Manuel, fruto da relação com Pedro Teixeira.