Depois de Jessica Athayde ter contado aos seguidores que estava com uma gastroenterite, dizendo estar com "febre e com todos os sintomas", a atriz regressou às redes sociais para atualizar o seu estado de saúde.

"Estou muito melhor", começou por dizer, referindo que passou a noite desta segunda-feira, 18 de outubro, na cama do filho, o pequeno Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral.

Jessica fez ainda um pedido aos pais: "Já agora aproveito e peço-vos que não mandem os vossos filhos para a escola doentes, por favor. Uma coisa é irem com ranho, tosse… agora com febre, quando estiveram a vomitar, por favor, não”, disse.