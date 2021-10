Pablo Blazquez Dominguez

Nunca passou pela cabeça de Raquel del Rosario que o filho mais novo, Mael, pudesse ser atacado por um animal selvagem enquanto brincava no jardim de casa, na Califórnia. A ex-mulher do piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso salvou o menino de cinco anos do ataque de um puma no dia 26 de agosto e agora explicou nas redes sociais como tudo aconteceu.

A cantora espanhola, que se mudou para Los Angeles há alguns anos com o marido, o cineasta galego Pedro Castro, contou que o filho tinha ido colher frutas de uma das árvores quando foi atacado pelo puma, causando-lhe ferimentos graves. Ao ouvir os gritos da criança, Raquel correu de imediato para o local e começou dar socos no animal até conseguir tirá-lo de cima de Mael.

"Ainda não consigo entender como atravessei o jardim em milésimas de segundo, ou de onde veio a força que me fez golpear repetidamente o animal, com os meus punhos, até ele sair de cima dele”, disse.

Raquel del Rosario explicou que sempre brincou que "um dia os anjos da guarda dos filhos se demitiriam devido ao stress", mas foi no caminho para o hospital que se questionou se o teriam feito naquela manhã. O médico disse-lhe que "mais alguns milímetros (junto à garganta) e não teria escapado". "Eu soube que o seu anjo da guarda não tinha partido, ele estava lá, a segurar aqueles milímetros que separavam a vida da morte", afirmou a artista.

O menino, que tinha os braços e as costas cheias de feridas como resultado das garras do felino, teve que ser operado de urgência. “Tratou-se de uma cirurgia plástica na região entre o queixo e o pescoço, que se tinha rompido”, explicou nos stories do Instagram, referindo que o menino teve que receber pontos em diversas zonas da cabeça e da cara.

"O meu coração partiu-se quando o vi sair da cirurgia. Todas as forças que tinha naquela manhã desapareceram, deixando-me completamente indefesa diante da dor que eu desconhecia. O medo apoderou-se de mim", recordou. Felizmente, a operação foi um sucesso.

Reprodução Instagram, DR

Entretanto, no dia do incidente, a cantora foi a casa para preparar algumas coisas para levar para o hospital e para falar com as autoridades e estas descobriram que o puma ainda estava no jardim, horas depois do ataque. O animal acabou por ser abatido. "Teríamos gostado, e eu sei que eles também, que o resultado tivesse sido diferente, mas essa decisão não cabia a nós", contou numa segunda publicação do Instagram.

Raquel del Rosario relembrou ainda um momento que nunca mais esquecerá. “Da janela observei outro puma, que era o irmão, a voltar ao jardim acompanhado da mãe. Ela colocou-se ao lado do corpo do seu filho e trocámos um olhar de dor que jamais esquecerei (não conseguem imaginar os sonhos que tive com ela). Saí de casa com o coração partido e sentimentos confusos sem fim por tudo o que aconteceu, mas naquele momento só conseguia pensar em proteger o Leo [o seu outro filho] e estar perto de Mael, o eterno e irremediável amante dos animais", rematou.