Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 13 de outubro, Carolina Patrocínio partilhou novas fotografias das filha mais novas, Frederica, de cinco anos, e Carolina, de três anos, e fez uma questão aos seguidores.

"Com que idade passa a fase das 'casinhas'?", perguntou na descrição da imagem onde se pode ver as duas meninas a brincar com cadeiras e bancos.

Posteriormente, mostrou uma fotografia da filha mais velha, Diana, de sete anos, à secretária. "Fase atleta-estudante", lê-se.

Recorde-se que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva também são pais de Eduardo, de um ano.

Reprodução Instagram, DR