Esta quarta-feira, 13 de outubro, Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para mostrar um momento que a deixou muito agradecida. A cantora partilhou um vídeo no Instagram onde mostra o filho mais velho, Santiago, rodeado de presentes. O tema? Unicórnios.

"Aqui não há de menino ou de menina, nem se deixa de dar o que quer que seja", começou por escrever na legenda da publicação. "Aqui o mundo é à escala do que se sonha e só. O meu mais velho, louco por unicórnios e pelo 'My little ponny' não podia ter ficado mais feliz", destacou.

Os seguidores aplaudiram a artista: "Sobre um direito que é de todos... O de ser feliz e de ter o que se quer. Obrigada Carolina. Por mais pessoas no mundo a construir novas mentalidades", "Desconstruir estereótipos. Não há mesmo 'é de menino' ou 'é de menina'" e "Adoro. Se toda a gente fosse assim o mundo seria muito melhor" são alguns dos comentários.