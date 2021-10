1 / 5 SIC 2 / 5 SIC 3 / 5 SIC 4 / 5 SIC 5 / 5 SIC

Mafalda Sampaio está à espera do segundo filho e vive agora o último mês de gestação. A influencer, que foi entrevistada na Casa Feliz no mês passado, recorreu às redes sociais para contar uma história de bastidores que ninguém reparou.

"O dia em que agitei um Compal de Pêssego que tinha a tampa semi aberta e acabei por levar um banho de néctar em cima. Foi maravilhoso", começou por contar pela primeira vez sobre o episódio.

Apesar de não ser visível à primeira vista, é possível ver algumas manchas no vestido, no lado esquerdo, na área do decote e na manga. "Vinte minutos depois isso, estava aqui eu na SIC. Ninguém deu conta", explicou no Instagram.

