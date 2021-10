Luciana Abreu é uma mãe 'babada'. Prova disso são as vários publicações partilhadas pela artista nas redes sociais. Ainda esta terça-feira, 12 de outubro, o rosto da SIC publicou uma reflexão sobre a vida e mostrou uma fotografia da filha mais velha, Lyonce, de dez anos.

"A vida é muito curta para ser pequena. E nós somos pequenos quando temos uma vida banal, fútil, inútil e medíocre. Qual é a tua obra? Quem é que tu queres ser? O que ficará quanto te fores? Devemos fazer o melhor na condição que temos, enquanto não temos condições melhores para fazermos melhor ainda. Obrigada meu Deus por me dares o privilégio de as (filhas) ver crescer", escreveu.

Entretanto, entre os vários comentários à publicação, os internautas mostraram-se impressionados com o crescimento de Lyonce a apontaram as semelhanças entre mãe e filha. "Está enorme e linda como a mãe"; Meu Deus!!!! Está uma adolescente"; "Como a sua filha está crescida e parecida consigo"; "Fotocópia da mamã"; "Tão crescida" ou "Bem parecida com a mãe", pode ler-se entre as reações dos seguidores da artista.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a menina é fruto do primeiro casamento de Luciana com Yannick Djaló, assim como a pequena Lyannii, de nove anos. A artista é ainda mãe de Amoor e Valentine, fruto da relação terminada com Daniel Souza.