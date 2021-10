Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 13 de outubro, é um dia com particular significado para João Paulo Rodrigues. Manuel Rodrigues, o pai do artista, completaria 71 anos caso fosse vivo. Desta forma, o artista decidiu prestar uma sentida homenagem ao progenitor.

"Sem ti não é, nem nunca vai ser, o melhor de mim, sem o melhor de ti. Tenho tantas saudades tuas Pai. Hoje seriam 71", escreveu João Paulo Rodrigues na legenda de uma fotografia da infância em que surge ao lado do pai.

Segundo uma publicação nacional citada pelo site Flash, Manuel Rodrigues morreu em 1998, aos 48 anos, depois de ter contraído uma “doença grave e fulminante” em Moçambique, país onde residia.

