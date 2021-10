Sara Matos foi mãe pela primeira vez. Manuel nasceu no dia 15 de setembro e é fruto da relação da atriz com Pedro Teixeira.

A atriz da SIC tem partilhado vários momentos do bebé nas redes sociais desde a amamentar, num passeio e com Maria, fruto da anterior relação de Pedro com Cláudia Vieira.

Esta terça-feira, 12 de outubro, Sara mostrou mais um desses momentos especiais: no vídeo acima pode-se ver o Manuel a baloiçar na cadeira de bebé.