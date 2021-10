Reprodução Instagram, DR

Rita Ferro Rodrigues usou as redes sociais para revelar que sofreu uma lesão que a obrigou a ser assistida de urgência, esta segunda-feira, 11 de outubro. A apresentadora “não conseguia levantar o braço acima da cabeça”.

“Claro que a dor ainda não passou totalmente ( tenho uma lesão no ombro, não vos maço com detalhes), mas estou muito mais aliviada e quero mesmo agradecer à Dra Beatriz Cardoso Marinho ( querida amiga ) e ao fisioterapeuta Pedro Roque (confirma-se que é craque) que ontem me atendeu de urgência e me tratou com estimulação muscular e agulhas e calor e cenas… e a verdade é que estou muito melhor”, começou por contar.

Em seguida, Rita Ferro Rodrigues explicou como contraiu a lesão. “A minha lesão é provocada por postura incorreta a dormir e no quotidiano ( tendência para ombros para dentro ) e também por excesso de teclados ( mão direita, braço, ombro, em excesso de atividade”, revelou, deixando ainda uma dica aos seus seguidores.

“Se me permitem um conselho, na impossibilidade de diminuírem horas de teclado, sentem -se corretamente e façam um esforço por manter as costas direitas (não é fácil porque com o cansaço nos esquecemos … mas previne uma data de chatices). Maleitas dos novos tempos digitais. Abraço ( agora com os dois braços)”, rematou.