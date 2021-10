Reprodução Instagram, DR

Mariana Patrocínio e Nuno Santana estão cada vez mais apaixonados. O casal tem partilhado várias fotografias juntos e é notória a cumplicidade. Esta domingo, 10 de outubro, a irmã de Carolina Patrocínio partilhou uma nova fotografia com o namorado na abertura da nova esplanada do Perrier-Jouët, na Praia no Parque, em Lisboa.

"Merecem que a vida vos sorria! É o meu desejo! Aprecio e muito a vossa coragem! Categoria!", "Maravilhosos" ,"Uau" e "Elegância" são alguns dos comentários.

Recorde-se que Mariana Patrocínio separou-se este ano de Alexandre Esteves de Oliveira após nove anos de casamento. O antigo casal tem três filhos, Mateus, Pureza, e Mariana.