Esta quinta-feira, 7 de outubro, Mariana Patrocínio partilhou um vídeo muito especial nas redes sociais. A irmã mais velha de Carolina Patrocínio. mostrou o momento em que o seu avô tocou para o neto, Mateus, fruto de seu anterior relacionamento com Alexandre Esteves de Oliveira.

"Desde janeiro que o meu avô não tocava piano, dos maiores prazeres que tem na vida. A pedido ingénuo do Mateus tocou para ele, uma música que escreveu e lhe dedicou", escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram rendidos ao momento entro avô e neto: "Emociona e arrepia e a mão do Mateus a abraçar o Avô é de fica mesmo com a lágrima no olho", escreveu uma internauta. "Adoro as festinhas ao avô!", afirmou outra. "Não consigo parar de assistir", disse uma terceira.