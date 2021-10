Depois de 13 anos de silêncio, Britney Spears contou finalmente a verdade sobre a tutela "abusiva" do pai em junho deste ano. Proibida de engravidar (obrigada a colocar um DIU), forçada a trabalhar e sem direito a liberdade (recorde as declarações chocantes), a cantora tem somado pequenas grandes vitórias. A última? A cantora livrou-se do controlo do pai, apesar de ainda continuar sob uma tutela.

Mas, durante esta semana, a notícia sobre a cantora é outra. Em causa está uma imagem que chocou as redes sociais. Na fotografia que pode ver abaixo, surgem Jayden e Sean , filhos de Britney Spears e Kevin Federline, ao lado de um amigo do pai.

Instagram

As fotografias dos adolescentes de 15 e 16 anos surpreenderam os fãs da cantora que há muito não viam imagens dos únicos filhos de Britney Spears desde 2017.

Britney Spears e Kevin Federline estiveram juntos entre 2004 e 2007, ano que antecedeu a espiral descendente da cantora que era perseguida por centenas de paparazzi.