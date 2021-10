Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 30 de setembro que o futebolista José Semedo sofreu a dura perda da mulher, Soraia Semedo. De acordo com a imprensa nacional, a jovem estava internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e não terá resistido a uma infeção.

Entretanto, uma semana depois, o jogador do Vitória Futebol Clube deixou uma mensagem de saudade nas redes sociais.

"Sempre juntos, como sempre falamos um para o outro. Amo-te", pode ler-se na legenda de uma fotografia de Soraia.

Recorde-se que o casal teve dois filhos gémeos.

