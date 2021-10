Reprodução Instagram, DR

Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes, que se conheceram em Casados à Primeira Vista, deram as boas vindas ao filho, o pequeno Artur Maria, no passado dia 3 de setembro. No entanto, o menino ficou internado nos cuidados intensivos no dia seguinte ao parto.

Este sábado, 2 de outubro, a ex-participante do programa da SIC contou que finalmente regressou a casa com o filho. "Depois de quase 1 mês internado, estamos finalmente em casa com o nosso bebé Artur. Estamos radiantes. A avó Luísa ia adorar-te", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Tatiana perdeu a mãe no dia 29 de junho devido a um cancro do pâncreas.