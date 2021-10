Este sábado, 2 de outubro, Jorge Corrula mostrou-se indignado com as novas medidas do desconfiadamente, nomeadamente sobre os locais onde é obrigatório o uso de máscara.

“Espetáculos e escolas, só com máscara. Para beber e dançar, não há necessidade de máscara”, lê-se na publicação partilhadas nas redes sociais. “Ou o Lux vai abrir vagas para o ensino primário ou o pai da minha filha precisa que lhe expliquem estas medidas”, acrescentou na legenda.

Os seguidores do ator de 43 anos também mostraram o seu desagrado: "Vamos mudar o nome das creches e escolas para 'Discoteca', servimos umas vodkas e assim pode ser que as coisas mudem", "Eu sou professora e até estou a pensar dar aulas a beber e a dançar!" e "Faço das suas as minhas palavras" são alguns dos comentários.

Recorde-se que Jorge Corrula é pai de Beatriz, de oito anos, e Mel, de um ano, fruto da relação com Paula Lobo Antunes.