Este domingo, 3 de outubro, realiza-se a XXV Gala dos Globos de Ouro, da SIC, no Coliseu dos Recreios, e Herman José é um dos nomeados para a categoria Humor - Personalidade do Ano, juntamente com Bruno Nogueira, César Mourão, Joana Marques e Ricardo Araújo Pereira.

Como tal, o humorista decidiu mostrar os troféus que já conquistou. “Se algum dia um artista vos disser que os prémios não interessam para nada, são indiferentes, nunca acreditem. Eles são a forma mais simpática e generosa de homenagear uma carreira“, começou por dizer.

“Eu tenho a felicidade de cohabitar com 12 Globos de Ouro dos quais me orgulho muito, sobretudo deste maiorzinho aqui do meio que me foi dado no dia 1 de abril de 2007 como prémio de mérito excelência (…)”, acrescentou.

O humorista explicou ainda que já arranjou espaço para mais estatuetas: “Pelo sim, pelo não, já mandei limpar mais uma prateleira para que caiba mais 10 ou 20 prémios porque a minha vida artista ainda agora começou e surpresas acontecem sempre”, rematou.