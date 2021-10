Reprodução Instagram, DR

Andreia Rodrigues esteve este sábado, 2 de outubro, nos ensaios da XXV Gala dos Globos de Ouro, com uma companhia muito especial: a filha mais velha, a pequena Alice, de três anos.

"Vim com companhia", escreveu a apresentadora na legenda do vídeo onde mostra a filha nas cadeiras do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, como pode ver no vídeo abaixo.

Recorde-se que Andreia Rodrigues também é mãe de Inês, de seis meses, fruto do relacionamento com Daniel Oliveira.