Foi no passado dia 15 de setembro que Sara Matos deu as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Manuel. A atriz não podia estar mais feliz e prova disso são as publicações que tem partilhado nas redes sociais.

Ainda este sábado, o rosto da SIC brindou os seus seguidores um passeio matinal com o filho e companheiro de quatro patas, Goji.

"Rotinas matinais. 08h00 de um sábado", pode ler-se na descrição do vídeo partilhado na rede social Instagram.

Recorde-se que o bebé é fruto da relação de Sara Matos com Pedro Teixeira. O ator é também pai de Maria, de 11 anos, fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.

Reprodução Instagram, DR