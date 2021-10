Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 1 de outubro, foi um dia especial para César Mourão. O filho mais novo do humorista, o pequeno Xavier, completou um ano. Uma data que o apresentador de Terra Nossa fez questão de assinalar nas redes sociais com uma enternecedora imagem com o menino.

"Há um ano a moer-me a cabeça. Parabéns ao meu 'mai novo'" , escreveu o humorista na legenda da publicação em que Xavier surge visivelmente sorridente.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento de César Mourão com Joana Lousão, assim como Martim, que completa três anos em novembro. O humorista tem ainda mais uma filha, Mariana, de 12 anos, fruto de uma relação anterior.