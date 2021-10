Reprodução Instagram, DR

Apesar das divergências que têm sido públicas entre Romana e o seu pai, Manuel Sousa, a artista recorreu às redes sociais para partilhar o seu reencontro com progenitor.

“Visitámos o avô (o meu papá) Manuel Sousa e a Idalina, demos muitos abraços, limpámos o coração, e o amor é algo que ultrapassa tudo", começou por escrever na legenda imagem onde os seus três filhos surgem ao lado do avô.

"Grata pela luz e o amor de Deus que tenho no meu coração e me dá clareza para prosseguir os meus caminhos", completou.

Recorde-se que numa entrevista recente a Júlia Pinheiro, a cantora afirmou nunca ter visto o dinheiro que ganhou no início da carreira, quando era menor de idade. "Ele dava-me à volta de 25 euros, 50 euros, para eu ir comprando as minhas coisinhas. Ele fazia a gestão do resto", contou, explicando que era o seu pai que geria o dinheiro.

Na mesma entrevista, Romana contou ainda ter sido expulsa de casa pelo progenitor quando tinha 15 anos e recordou as discussões constantes dos pais durante a sua infância.