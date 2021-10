Reprodução Instagram, DR

Tiago Teotónio Pereira está radiante com esta nova fase da sua vida. O ator e Rita Patrocínio deram as boas-vindas à primeira filha, a pequena Camila, no passado dia 12 de setembro.

O ator tem partilhado algumas fotografias ao lado da filha e esta terça-feira, 28 de setembro, voltou a fazê-lo, desta vez com a bebé ao seu colo. "Mood of the day (Humor do dia, em português)", escreveu na legenda.

Os seguidores de Tiago Teotónio Pereira ficaram encantados com a partilha: "Pai tão babado", "Que bebé tão querida e bonita", "Que bebé tão fofinho... e o pai com cara de quem não dormiu" e "Carita do pai" são alguns dos comentários.