Reprodução Instagram, DR

Rodrigo Guedes de Carvalho partilhou uma fotografia para assinalar a longa noite eleitoral na SIC, que acompanhou os resultados das “Autárquicas 2021” durante mais de quatro horas em direto.

O pivô deixou um agradecimento especial à equipa e publicou uma fotografia onde surge ao lado de Clara de Sousa e Bento Rodrigues.

"Os anos passam, algumas noites eleitorais custam mais do que outras, mas a química faz-nos estar lá, em equipa. Com o maravilhoso apoio de toda a família SIC que, nos bastidores, nos permite trabalhar com garra e alegria", escreveu na legenda da publicação.

Os elogios não tardaram em chegar: "Trio maravilha. Que profissionalismo", "Duas palavras: os melhores", "Três pivôs extraordinários. Parabéns pelo excelente profissionalismo" e "A minha equipa de eleição!" são alguns exemplos.