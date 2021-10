1 / 10 Reprodução Instagram, DR 2 / 10 Reprodução Instagram, DR 3 / 10 Reprodução Instagram, DR 4 / 10 Reprodução Instagram, DR 5 / 10 Reprodução Instagram, DR 6 / 10 Reprodução Instagram, DR 7 / 10 Reprodução Instagram, DR 8 / 10 Reprodução Instagram, DR 9 / 10 Reprodução Instagram, DR 10 / 10 Reprodução Instagram, DR

Joana Machado e Eduardo Madeira deram as boas vindas à filha no dia 27 de abril. Cinco meses depois, Carolina foi baptizada na Igreja de Santo António do Estoril, em Lisboa, e os pais partilharam fotografias do momento especial nas redes sociais.

"Carolina Madeira. Nascida a 27 de Abril 2021. Baptizada a 26 de Setembro do mesmo ano na Igreja de Santo António. Amigos e família juntos. É assim no Sul da Europa. É assim em Portugal", escreveu o humorista. "Batizado Carolina. Tão bom, tão bonito", lê-se na legenda de Joana.

O casal, que tem outra filha em comum Leonor, de sete anos, escolheu o ator Manuel Marques para padrinho da bebé. Recorde-se que Eduardo Madeira também é pai de Rodrigo, de 20 anos, de um relacionamento anterior.