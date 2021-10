1 / 10 Menara image 2 / 10 Menara image 3 / 10 Menara image 4 / 10 Menara image 5 / 10 Menara image 6 / 10 Menara image 7 / 10 Menara image 8 / 10 Menara image 9 / 10 Menara image 10 / 10 Menara image

Depois do casamento civil no Douro, no dia 19 de setembro, Cláudia Jacques e Belmiro Costa decidiram trocaram alianças, do joalheiro Eugénio Campos, no estrangeiro. A cerimónia íntima aconteceu este sábado, dia 25, em Marraquexe, Marrocos.

A relações-públicas partilhou nas redes sociais as fotografias deste dia tão especial que contou com um grupo de 40 amigos numa cerimónia intima no Dar Soukaar. "Foi tal e qual como desejei, como sonhei! (...) Sou mesmo uma mulher de muita sorte por ter tanto carinho, tantos amigos bons, amigas queridas e lindas e causam impacto por todo o lado. Todos divertidos e muito boa onda. Marrakech está rendidada a nós!", escreveu na legenda da publicação.

Cláudia Jacques usou um vestido do amigo João Rôlo, enquanto Belmiro usou um fato de linho da Loja Prassa Cerimónia.