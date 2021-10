Catarina Mira e Martin Rose deram as boas vindas ao primeiro filho em comum na passada segunda-feira, 20 de setembro, e agora a 'influencer' decidiu revelar o sexo e o nome do bebé: é um menino e chama-se Wolf Santiago Mira-Rose.

A ex-apresentadora da SIC, que é irmã do rapper Sam The Kid, partilhou um vídeo com imagens muito especiais do parto feito pelo marido escocês.

"Hoje o Martin Rose mostrou-me este filme que ele filmou no seu iPhone e editou para Wolf e eu. Não é preciso dizer que muitas lágrimas foram derramadas enquanto o via. Wolf Santiago Mira-Rose nasceu em casa, rodeado de amor no dia 20 de setembro com 41 + 6 semanas. Obrigado por me fazeres tua mãe, pequeno Wolf. Valeu a pena esperar", escreveu na legenda da publicação.